AH股新聞

09/02/2026 07:52

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，上周五(6日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
貴州茅台(600519)2875.23
紫金礦業(601899)2679.46
工業富聯(601138)2001.03
中國平安(601318)1193.10
海光信息(688041)1126.10
亨通光電(600487)1120.15
寒武紀(688256)1091.13
兆易創新(603986)951.79
藥明康德(603259)943.43
洛陽鉬業(603993)936.75
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)5915.53
天孚通信(300394)4365.85
中際旭創(300308)3610.98
新易盛(300502)2329.12
北方華創(002371)1466.58
江豐電子(300666)1460.08
陽光電源(300274)1430.96
邁為股份(300751)1077.39
勝宏科技(300476)947.51
美的集團(000333)876.76

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社9日專訊》

