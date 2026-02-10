  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

10/02/2026 08:56

《駐京專電》人社部等七部門要求美團、順豐等16家平台和快遞企業保障勞動者權益

　　就維護新就業形態勞動者權益，人社部等七部門對美團、淘寶閃購、京東秒送、閃送、順豐同城、盒馬、滴滴、T3出行、曹操出行、貨拉拉、滿幫、圓通速遞、申通快遞、中通快遞、韻達快遞、極兔快遞等16家企業開展用工行政指導。

　　當局要求有關企業全面落實用工主體責任，持續改進勞動管理，切實保障好新就業形態勞動者權益。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中概動向 | 比亞迪入稟美國法院挑戰特朗普關稅令

09/02/2026 19:04

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區