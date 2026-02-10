《駐京專電》人社部等七部門要求美團、順豐等16家平台和快遞企業保障勞動者權益

就維護新就業形態勞動者權益，人社部等七部門對美團、淘寶閃購、京東秒送、閃送、順豐同城、盒馬、滴滴、T3出行、曹操出行、貨拉拉、滿幫、圓通速遞、申通快遞、中通快遞、韻達快遞、極兔快遞等16家企業開展用工行政指導。



當局要求有關企業全面落實用工主體責任，持續改進勞動管理，切實保障好新就業形態勞動者權益。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》