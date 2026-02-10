《駐京專電》人大常委會會議25日至26日舉行，審議全國人大會議議程等

十四屆全國人大常委會第六十一次委員長會議今日上午在北京人民大會堂舉行，委員長趙樂際主持會議。會議決定，十四屆全國人大常委會第二十一次會議2月25日至26日在北京舉行，會議將審議十四屆全國人大四次會議議程草案的議案、主席團和秘書長名單草案的議案、人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告和有關任免案等。十四屆全國人大會議3月5日在北京召開。



委員長會議上，全國人大常委會秘書長劉奇就常委會第二十一次會議議程草案、日程安排和十四屆全國人大四次會議議程草案、日程安排、主席團和秘書長名單草案、列席人員名單草案等作了匯報。全國人大常委會有關副秘書長，全國人大有關專門委員會、常委會有關工作委員會、代表資格審查委員會和辦公廳研究室負責人就常委會第二十一次會議有關議題等作了匯報。



*將審議註冊會計師法修正草案的議案*



委員長會議建議，常委會第二十一次會議審議社會救助法草案，審議國務院關於提請審議註冊會計師法修正草案的議案、關於提請審議國家消防救援人員法草案的議案，審議全國人大常委會工作報告稿，審議委員長會議關於提請審議十四屆全國人大四次會議議程草案的議案、關於提請審議十四屆全國人大四次會議主席團和秘書長名單草案的議案、關於提請審議十四屆全國人大四次會議列席人員名單草案的議案，審議全國人大常委會關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告稿，審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告和有關任免案等。



委員長會議還審議了關於2025年度全國人大機關群眾信訪工作情況的報告，審議了全國人大機關進一步完善監督法實施工作機制的辦法稿。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》