AH股新聞

10/02/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)2216.75
兆易創新(603986)1876.07
海光信息(688041)1518.80
紫金礦業(601899)1357.78
藥明康德(603259)1331.65
貴州茅台(600519)1321.41
瀾起科技(688008)1273.07
恒瑞醫藥(600276)1107.82
亨通光電(600487)1014.76
芯原股份(688521)981.25
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)3190.49
陽光電源(300274)3190.49
天孚通信(300394)2411.70
中際旭創(300308)2349.14
新易盛(300502)1965.40
立訊精密(002475)1056.59
美的集團(000333)976.60
藍色光標(300058)912.32
完美世界(002624)882.58
中文在線(300364)828.63

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社10日專訊》

