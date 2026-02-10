《神州頭條》報章頭版摘要：滬深北交易所優化再融資支持創新企業

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



地方資本市場著力打造向新向優生態

近期，地方兩會陸續召開，聚焦2026年重點工作安排。與往年相比，一個鮮明的共識正在形成：地方資本市場的核心使命是精準錨定培育和服務新質生產力。地方資本市場的工作重心從追求上市規模擴張，轉向支持優質科創企業上市。



中國經濟社會綠色轉型加速推進

國家稅務總局稅收大數據分析顯示，近年來，中國產業、能源和交通運輸結構持續優化，減排節水效應顯現；清潔能源發電銷售收入佔比穩步提高，風力、太陽能發電銷售收入「十四五」期間年均增長25.4%。





《上海證券報》



2月9日，滬深北交易所宣布優化再融資一攬子措施，以進一步提高靈活性和便利度，更好服務科技創新和新質生產力發展。此次一攬子措施從四個方面對再融資進行了優化：一是進一步支持優質上市公司創新發展；二是更好適應科技創新企業再融資需求；三是提升再融資靈活性、便利度；四是加強再融資全過程監管。



20.33萬戶到54.63萬戶，1月基金新開戶數同比大增超168%

市場賺錢效應持續顯現，投資者布局公募基金的熱情顯著升溫。上交所數據顯示，1月基金新開戶數同比大增超168%。新基金發行同步提速，今年以來發行規模已快速突破1500億元，且權益類與穩健型產品雙線發力。



十部門支持上海打造國際航運綠色燃料

交通部與國家發改委等十部門近日聯合印發《關於支持上海國際航運綠色燃料加注中心和交易中心建設的實施方案》，標誌著中國以實際行動引領全球航運業綠色低碳轉型，為上海打造全球領先國際航運中心注入「綠色新引擎」。





《證券時報》



僑鄉溫州「磁力」升級，外籍青年創客愈聚愈多

新春前夕，證券時報記者走進溫州國際青年創業園，與這座新晉「萬億GDP」之城的蓬勃朝氣迎面相遇。這個曾以「走出去」聞名的僑鄉，正在吸引外籍創業者集聚。



甘肅搶抓改革機遇，奮力書寫金融「五篇大文章」優質答卷

「十四五」時期，甘肅省資本市場培育工作取得顯著成效，新增A股首發上市公司2家，新增新三板掛牌公司5家，新遷入上市公司1家。截至目前，甘肅全省共有A股上市公司34家，新三板掛牌公司22家。

