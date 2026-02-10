  • 會員
《神州經脈》中美籌備何立峰與貝森特會晤，人民幣創33個月高

　　滬綜指小幅震盪、縮量收升0.13%，報4128.37點，深成指微揚0.02%，創業板指則跌0.37%；臨近春節交投趨於淡靜，滬深兩市全日成交2.1萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日減1439億元或6.4%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9129，較上個交易日4時30分收盤價升155點子，三連升，創2023年5月5日以來逾33個月新高。今日人民幣兌一美元中間價報6.9458，較上個交易日升65點子，兩連升，創2023年5月11日以來33個月新高，較市場預測偏弱水平擴至逾320點。

*今日新聞精選*

1. 國家統計局將於明早公布1月CPI、PPI數據。《路透》綜合37家機構預估中值顯示，受春節錯位因素擾動，中國1月居民消費價格指數(CPI)同比漲幅料從12月的0.8%回落至0.4%；其中10家機構預估中值顯示，當月CPI環比漲幅略擴至0.3%。同時，33家機構預估中值顯示，受國際大宗商品價格上漲傳導影響，1月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比跌幅料從12月的1.9%進一步收窄至1.5%，若如此將錄得18個月最小跌幅。

2. 中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，應匈牙利外長西雅爾多、慕尼黑安全會議主席伊辛格邀請，外交部長王毅將於周三(11日)訪問匈牙利，並赴德國出席第62屆慕尼黑安全會議，在「中國專場」發表演講。

3. 美國財政部長貝森特在X平台發帖稱，美國財政部高級官員上周訪問了中國，旨在加強溝通渠道，推進兩國對話。訪問期間，雙方團隊討論了其與中國國務院副總理何立峰將舉行的中美貿易高級別會晤的籌備工作。美國財政部暫未就貝森特何時、以及在何地與何立峰會面發表評論。《路透》報道稱，預計此類會晤可能在未來幾周舉行，並為美國總統特朗普4月訪華鋪路。

4. 2026年亞太經合組織(APEC)第一次高官開幕式今日在廣州舉行，外長王毅出席並致辭。這是APEC「中國年」首場正式活動。本次會議聚焦2026年APEC會議主題「建設亞太共同體，促進共同繁榮」和「開放、創新、合作」三大優先領域，全面啟動各領域各機制合作，深入討論具體合作，為11月領導人非正式會議積累成果。

5. 人社部等七部門近日就維護新就業形態勞動者權益，對美團、順豐等16家平台和快遞企業開展用工行政指導。出席會議的其中一家快遞企業--申通快遞最新宣布，春節期間2月13日至2月22日期間，取消出倉、頻次、攔截不及時、錯分等多項網點考核，並降低激勵門檻、延長激勵周期，讓春節福利惠及更多一線人員。

6. 阿里巴巴達摩院今日發布具身智能大腦基礎模型RynnBrain，並開源了包括30B MoE在內的7個全系列模型，包含全尺寸基礎模型與後訓練專有模型，以及業界首個MoE架構的30B具身模型。另外，阿里巴巴今日正式發布新一代圖像生成及編輯模型Qwen-Image-2.0。目前阿里雲百煉上已開通API邀測，開發者也可直接通過Qwen Chat免費體驗新模型。

7. 字節跳動今日正式發布圖像生成模型Seedream 5.0，對標Nano Banana Pro(Gemini 3 Pro Image)，目前已於字節旗下視頻編輯應用剪映、剪映海外版Capcut、字節AI創作平台小雲雀上線，在即夢AI平台則開啟灰度測試。另外，旗下AI智能助手「豆包」微信公眾號宣布，2月16日除夕當晚，豆包將通過央視春晚，送出超過10萬份科技好禮，以及最高8888元新春現金紅包。

8. 百度加速出海，一日內兩大動作。百度搜索今日推出全球搜，實現了對全球上千億優質內容的深度索引與理解，已無縫嵌入百度文心助手，世界各地的資訊與服務均能一鍵直達。同日，百度百科推出百度百科國際版BaiduWiki，首批支持英語、法語、西班牙語、俄語、日語五大語種，正式從中文知識平台邁入全球化知識服務階段。

