《鍾之日記》AI科技股撐市，港股站穩兩萬七

2月10日，香港天氣：多雲。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股周一（9日）延續升勢，道指進一步站穩5萬點大關，亞太股市連續第二日造好，港股昨重越兩萬七關口後，今日高開175點。盤中醫藥股炒高，科網股多數造好，大市最多升370點，其後升幅持續收窄，恒指全日升155點或0.6%，收報27183，兩連揚，主板成交逾2340億元。



*A股收升0.13%，兩市成交額縮至2.1萬億*



滬綜指小幅震盪、縮量收升0.13%，報4128.37點，深成指微揚0.02%，創業板指則跌0.37%；臨近春節交投趨於淡靜，滬深兩市全日成交2.1萬億元人民幣，較上個交易日減6.4%。



滬深北三大證券交易所2月9日就上市公司再融資推出一攬子優化措施，以適應科創企業再融資需求、支持部分優質上市公司創新發展，並提升再融資的靈活性和便利度。「政策包」主要包括：對經營治理、信息披露規範，具有代表性與市場認可度的優質上市公司，優化再融資審核；支持優質上市公司將募集資金用於與主營業務有協同整合效應的新產業、新業態、新技術領域，投向第二增長曲線業務；及加強再融資全過程監管等。新政支持科創，半導體芯片商一度走強，華峰測控(滬:688200)升近9%，海光信息(滬:688041)收高3.6%。



影視傳媒板塊大漲，捷成股份(深:300182)及中文在線(深:300364)升20%封板。字節跳動新一代AI視頻生成模型Seedance2.0引爆社媒，中銀證券表示，Seedance2.0模型能力大幅提升，推動視頻生成從「生成一段畫面」向「完成一個作品」跨越，有望大幅降低動漫製作成本，漫劇行業有望迎來加速發展。



另外，地產板塊指數回落1.4%。標普下調今年中國房地產銷售預測，由先前預期銷售額將下降5%至8%，下調至下降10%至14%，分析師在報告中表示：「這波下行趨勢已根深蒂固，唯有政府有能力消化過剩庫存。」



*AI幫買戲飛製作短劇，影視股收高*



據阿里(09988)千問APP消息，今日起千問開始接入大麥(01060)，可實現一句話買電影票，實現從影片推薦、智慧選座到支付出票的完整流程。這是全球首個能夠幫用戶購買電影票的AI助手。電影與娛樂股造好，大麥娛樂收高6.1%，貓眼娛樂(01896)升2.9%，檸萌影視(09857)漲5.4%。



此外，AI生成視頻模型發展迅速，字節跳動旗下Seedance 2.0在小範圍內測階段，憑藉「文本/圖片生成電影級視頻」突破能力，引發國內外高度關注。據悉，Seedance2.0支持生成5到15秒的單段視頻，通過配合自研的分鏡工作流，可製作出一段包含多角度拍攝、角色對話且帶字幕內容的視頻，多模態輸入、參考能力等為亮點，非常適合短劇、動漫、廣告創作者。



遊戲科學CEO、《黑神話：悟空》製作人馮驥評價Seedance 2.0是「當前地表最強的視頻生成模型」，並稱其標誌「AIGC的童年時代結束」。開源證券研報稱，AI影視的「奇點」時刻或到來，前述能力有望在AI漫劇、AI短劇等短內容方面率先得到廣泛應用，進一步推動漫劇/短劇製作大幅降本提效和產能供給釋放。



《財聯社》報道稱，當下移動端視頻創作需求呈爆發式增長。行業數據顯示，2024年中國移動端視頻剪輯軟件行業的市場規模達到150億元人民幣。截至2024年底，中國使用移動端視頻剪輯軟件的活躍用戶數量已超過5億人。



不過熱度之外，爭議也隨之而來，不少用戶對於大模型生成的「真人」視頻可能侵犯到個人隱私存在擔憂。針對此事，字節跳動已限制真人素材參考能力。



*AI大模型動作頻繁，智譜曾飆逾兩成*



昨日，國家主席習近平到訪北京亦莊國家信創園，了解資訊科技應用創新和北京加快建設國際科技創新中心情況，並察看代表性科技創新成果展示。內媒《觀察者網》指出，與會人員中包括智譜(02513)創始人兼首席科學家唐杰。



繼昨日收漲36%後，智譜今日再度衝高，盤中一度升逾24%至344元，創上市以來新高；最終收漲14.8%，報317.8元。摩通發表研究報告指出，中國AI行業正從「百模大戰」階段轉向以商業執行力、模型創新和全球覆蓋為成功關鍵的新階段。該行給予智譜「增持」評級，目標價400元。



2月4日，智譜宣布旗下混合思考模型GLM-4.7-Flash發布兩周後，在Hugging Face的下載量突破100萬，GLM-OCR模型也在日前登頂Hugging Face Trending榜單。另據《科創板日報》報道，全球模型服務平台OpenRouter近日上線了一款代號為「Pony Alpha」的匿名模型，有知情人士處透露，該神秘模型就是智譜即將正式發布的新一代大模型GLM-5。



據介紹，該模型主打編碼、推理和角色扮演，它針對智能體工作流進行了優化，具有很高的工具調用準確率。不少網民實測後發現，其前端能力相當驚艷，很多優秀的案例僅靠單一提示詞(one-shot)即可完成。



其他國產AI大模型近期亦動作頻繁，紛紛在春節前後發布更新版本。今日發布具身智能大腦基礎模型RynnBrain以及圖像生成模型Qwen-Image-2.0的阿里巴巴(09988)收升1.6%，報160.5元；騰訊(00700)則升級元寶App春節紅包活動玩法，聊天就能領紅包，惟股價倒跌1.6%，報551元。



