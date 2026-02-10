《中國監管》高德打車被約談，合作網約車平台管理不到位、壓低運價等

阿里巴巴(09988)旗下高德打車平台近日被交通部進行約談，指出高德打車對合作網約車平台管理不到位、壓低運價、應急處置不當等突出問題。高德打車表示，將嚴格落實約談要求，汲取教訓，補齊短板，舉一反三，全面整改，進一步增強風險意識，切實履行企業責任，依法合規經營，及時化解矛盾問題，維護公平競爭市場秩序，保障司機群體合法權益。



交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室對高德打車提出多項要求，首先，要強化合作網約車平台監督管理，進一步健全企業經營決策機制，強化聚合服務管理。督促合作平台企業保持經營策略相對穩定，加強價格、收入異常波動等監測預警。認真落實降抽成（收費）公開承諾，保障司機合理收入。其次，要規範平台經營行為。加強對接入網約車平台、車輛和司機的審核管理，持續提升合規化水平。加強訂單溯源監測管理，防止訂單層層轉賣、層層抽成。



約談還提出，平台應保障司機合法權益。暢通訴求表達渠道，快速響應處置司機反映的各類訴求和問題。依法落實首問負責和先行賠付責任。同時，強化運營安全監管。加強交通安全管理，教育引導從業人員安全守法駕車。提高司機安全駕駛和應急處置能力，全力做好春運安全生產和服務保障工作。此外，要加強司機關心關愛。聯合開展「送溫暖」活動，不斷完善服務保障措施。加強春運春節期間司機群體關心關愛，持續改善工作條件和從業環境。



監管部門近期密集約談聚合平台。1月29日，廣州市交通運輸局召開網絡預約出租汽車聚合平台專項約談會議，通報了當前部分聚合平台存在的未嚴格履行核驗義務、數據上傳質量差、合作網約車平台訂單合規率有待提升等問題。2025年以來，昆明、六安等地先後發布了《網絡預約出租汽車經營服務管理實施細則》，要求聚合平台對服務過程中發生的安全事故，承擔先行賠付責任，不得以任何形式向乘客及駕駛員轉移運輸服務風險。

《經濟通通訊社10日專訊》