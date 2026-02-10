  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

10/02/2026 09:30

【ＡＩ】字節Seedance2.0爆紅後急停真人素材參考能力，被指無授權下用名人聲樣訓練模型

　　字節跳動旗下即夢AI近日發布視頻模型Seedance2.0，主打多模態參考與高效創作能力，可根據文本或圖像創建電影級視頻。用戶只需編寫詳細的提示或上傳一張圖片，Seedance2.0即可在60秒內生成帶有原生音頻的多鏡頭序列視頻。

　　內媒指，雖然字節未官宣這款模型，僅從上周六（2月7日）開始小範圍內測，但其「導演級」成片效果令其瞬間爆紅。字節方面在產品介紹中宣稱「Kill the game（終結比賽）」；遊戲科學創始人兼CEO、《黑神話．悟空》製作人馮驥在體驗後也稱讚稱，Seedance2.0是「當前地表最強的視頻生成模型」。

　　自媒體影視颶風創始人Tim（潘天鴻）9日發布評測視頻，稱Seedance2.0是「改變視頻行業的AI」，但他同時指出，「在沒有給任何提示，任何詞語，任何信息的情況下，我也沒有給我的聲音文件，只是把我的臉傳上去，這個AI居然知道這張臉的聲音」，生成帶有他個人音色的聲音與公司大樓畫面，「這基本上可以確定一件事，Seedance2.0大量訓練了我們公司的視頻」。Tim表示，自己並沒有給過官方授權，也沒有收過任何報酬，這讓他感到恐怖。

　　據《新浪科技》報道，相關事件發酵同時，字節跳動Seedance2.0緊急暫停了真人素材參考能力。有官方運營人員在使用者群組裏表示，「即夢創作者們大家好，Seedance 2.0在內測期間收獲了遠超預期的關注，感謝大家的使用與反饋。為了保障創作環境的健康可持續，我們正在針對反饋進行緊急優化，目前暫不支持輸入真人素材作為主體參考。我們深知創意的邊界是尊重。產品調整期間給各位帶來的不便，敬請諒解，期待以更完善的面貌與大家正式見面」。
《經濟通通訊社10日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中概動向 | 比亞迪入稟美國法院挑戰特朗普關稅令

09/02/2026 19:04

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區