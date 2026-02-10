《中國要聞》招金礦業旗下金礦發生事故致7人遇難，涉瞞報受查

2月9日晚，山東省招遠市應急管理局發布情況通報稱，2月7日8時50分許，招遠市蠶莊金礦上莊礦段一盲豎井發生墜罐事故，造成7人死亡。善後處置正在進行中。應急、公安等相關部門已對事故原因及企業涉嫌瞞報等問題同步展開調查。



天眼查APP顯示，蠶莊金礦是招金礦業股份有限公司(01818)成員企業，成立於2009年，是一家以從事有色金屬礦採選業為主的企業。蠶莊礦區位於招遠城區西北20公里處，行政區劃隸屬招遠市辛莊鎮，礦區建設規模75萬噸/年。



*旗下礦業多次涉安全問題*



公開資料顯示，蠶莊金礦在2025年曾兩次被當地監管部門處罰。2025年7月17日，招遠市應急管理局執法人員在執法檢查時，發現該礦應急救援庫內止血帶、三角巾、挎包數量少於應急預案規定的應急救援物資數量，對其處以2.5萬元（人民幣．下同）罰款。2025年10月31日，因未安裝局部通風機通風和變壓器容量不足，蠶莊金礦被招遠市應急管理局處以罰款3萬元。



據《界面新聞》報道，招金礦業旗下參股企業山東五彩龍投資有限公司棲霞市笏山金礦也曾發生遲報瞞報事故情況。2021年1月10日下午，該礦發生爆炸事故致井筒梯子間損壞，罐籠無法正常運行，因信號系統損壞，造成井下22名工人被困失聯，最終11人獲救，10人死亡，1人失蹤，直接經濟損失6847.33萬元。

