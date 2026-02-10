  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

10/02/2026 11:38

《中國要聞》招金礦業旗下金礦發生事故致7人遇難，涉瞞報受查

　　2月9日晚，山東省招遠市應急管理局發布情況通報稱，2月7日8時50分許，招遠市蠶莊金礦上莊礦段一盲豎井發生墜罐事故，造成7人死亡。善後處置正在進行中。應急、公安等相關部門已對事故原因及企業涉嫌瞞報等問題同步展開調查。

　　天眼查APP顯示，蠶莊金礦是招金礦業股份有限公司(01818)成員企業，成立於2009年，是一家以從事有色金屬礦採選業為主的企業。蠶莊礦區位於招遠城區西北20公里處，行政區劃隸屬招遠市辛莊鎮，礦區建設規模75萬噸/年。

*旗下礦業多次涉安全問題*

　　公開資料顯示，蠶莊金礦在2025年曾兩次被當地監管部門處罰。2025年7月17日，招遠市應急管理局執法人員在執法檢查時，發現該礦應急救援庫內止血帶、三角巾、挎包數量少於應急預案規定的應急救援物資數量，對其處以2.5萬元（人民幣．下同）罰款。2025年10月31日，因未安裝局部通風機通風和變壓器容量不足，蠶莊金礦被招遠市應急管理局處以罰款3萬元。

　　據《界面新聞》報道，招金礦業旗下參股企業山東五彩龍投資有限公司棲霞市笏山金礦也曾發生遲報瞞報事故情況。2021年1月10日下午，該礦發生爆炸事故致井筒梯子間損壞，罐籠無法正常運行，因信號系統損壞，造成井下22名工人被困失聯，最終11人獲救，10人死亡，1人失蹤，直接經濟損失6847.33萬元。
《經濟通通訊社10日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

說說心理話

預算前瞻 | 安永料港府2025至26財年錄5億元赤字，倡全...

09/02/2026 16:50

2026-27年度財政預算案

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區