《中國要聞》王毅周三訪匈牙利，並赴德出席慕尼黑安全會議

外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，應匈牙利外長西雅爾多、慕尼黑安全會議主席伊辛格邀請，外交部長王毅將於周三(11日)訪問匈牙利，並赴德國出席第62屆慕尼黑安全會議，在「中國專場」發表演講。

《經濟通通訊社10日專訊》