山今養生智慧
AH股新聞

10/02/2026 10:23

【ＡＩ】傳百度臨近春節秘密啟動「O計劃」，內部人士：與百度APP有關

　　據《財聯社》報道，有消息稱百度(09888)內部啟動代號「O計劃」項目，內部人士透露，該計劃與百度APP有關。

　　據此前消息，百度APP旗下文心助手月活用戶數已突破2億，也以5億人民幣紅包最早入局春節AI戰。對比行業玩家春節主陣地多為獨立APP，而百度包括此次「O計劃」若仍圍繞百度APP展開，可見其仍是百度重點的AI入口。
《經濟通通訊社10日專訊》

