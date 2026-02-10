中國技術集團與中信重工等達成合作，航天級高純度鈦材料技術延向新能源車等領域

據《財聯社》報道，中國技術集團(01725)今日分別與中信重工(滬:601608)子公司中信重工（北京）新能源材料技術有限公司、國聯股份(滬:603613)、花都汽車城達成合作。合作覆蓋技術工藝、產業生態與落地生產全環節，將航天級高純度鈦材料技術向儲能裝備、新能源汽車、高端裝備製造等民用領域延伸。
《經濟通通訊社10日專訊》
10/02/2026 17:44
