《Ａ股行情》滬指高開0.11%，滬深北交易所優化再融資支持創新科企

滬深股市今早開盤漲跌不一，滬綜指高開0.11%，報4127.77點，深成指低開0.05%，創業板指低開0.33%。AI應用、傳媒板塊造好，中文在線(深:300364)開盤飆約18%，視覺中國(深:000681)、博納影業(深:001330)漲幅居前。消息面上，字節跳動最新發布的AI視頻生成模型Seedance2.0備受好評，但因涉及版權授權爭議，字節緊急暫停了其真人素材參考能力。



國家主席習近平昨日（9日）上午在北京亦莊的國家信創園考察科技創新工作，他表示，建設社會主義現代化強國，關鍵在科技自立自強。要充分發揮國家集中力量辦大事的優勢，把各種優質要素集合起來攻關。而在同日下午，滬深北交易所即宣布優化再融資一攬子措施，旨在進一步提高靈活性和便利度，更好服務科技創新和新質生產力發展。《新華社》分析指，這一輪優化釋放出3個訊號，除了有利於引導市場資源加快向新質生產力領域聚集，也為優質上市公司面對市場機遇及時進行再融資打開更大空間。



監管部門近期加強對平台企業的約束。交通部近日約談阿里巴巴(09988)旗下高德打車平台，指出其對合作網約車平台管理不到位、壓低運價、應急處置不當等突出問題。人力資源社會保障部等七部門就維護新就業形態勞動者權益，對美團、淘寶閃購、京東秒送等16家企業開展用工行政指導，要求有關企業全面落實用工主體責任，持續改進勞動管理，切實保障好新就業形態勞動者權益。



人民銀行今日進行3114億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場今日有1055億元逆回購到期，即今日淨投放2059億元。

《經濟通通訊社10日專訊》