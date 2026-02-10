  • 會員
10/02/2026 11:36

《Ａ股行情》滬綜指上午微跌0.02%，影視、AI視頻概念逆勢升

　　滬綜指上午高開低走，半日微跌0.02%報4122.34點，深成指同跌0.02%，創業板指軟0.14%。滬深兩市半日成交額13936億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交回落974億元或6.5%。兩市共2612隻個股下跌，約2380隻個股收漲。

　　從板塊來看，傳媒影視股逆勢走高，板塊飆逾8.6%，捷成股份(深:300182)升20%漲停。AI視頻方向亦表現活躍，Sora概念領先，中文在線(深:300364)、歡瑞世紀(深:000892)等多股封板。字節跳動近日推出新一代多模態影片生成模型Seedance 2.0，憑藉分鏡、運鏡與音畫同步能力的顯著提升，在社交平台快速引發討論。然而，隨著實測影片曝光，外界也關注其在「肖像與生物特徵保護」上的倫理風險，相關爭議促使官方緊急調整功能設定。

　　至於房地產板塊則陷入調整，新城控股(滬:601155)挫3.2%，招商蛇口(深:001979)跌2.3%，保利發展(滬:600048)跌2%。標普全球發布報告稱，商品房庫存積壓導致中國房地產市場面對崎嶇的復甦之路；若中國「國家層面不出台重磅政策來解決庫存過剩的問題」，2026年全國新建商品房銷售額將下降10-14%，跌幅深於此前預期的5-8%。
《經濟通通訊社10日專訊》

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票

