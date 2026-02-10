  • 會員
10/02/2026 15:09

《Ａ股行情》滬綜指收升0.13%，影視傳媒板塊大漲，成交縮至2萬億

　　滬綜指小幅震盪、縮量收升0.13%，報4128.37點，深成指微揚0.02%，創業板指則跌0.37%；臨近春節交投趨於淡靜，滬深兩市全日成交2.1萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減1439億元或6.4%。

　　滬深北三大證券交易所2月9日就上市公司再融資推出一攬子優化措施，以適應科創企業再融資需求、支持部分優質上市公司創新發展，並提升再融資的靈活性和便利度。「政策包」主要包括：對經營治理、信息披露規範，具有代表性與市場認可度的優質上市公司，優化再融資審核；支持優質上市公司將募集資金用於與主營業務有協同整合效應的新產業、新業態、新技術領域，投向第二增長曲線業務；及加強再融資全過程監管等。新政支持科創，半導體芯片商一度走強，華峰測控(滬:688200)升近9%，海光信息(滬:688041)收高3.6%。

　　影視傳媒板塊大漲，捷成股份(深:300182)及中文在線(深:300364)升20%封板。字節跳動新一代AI視頻生成模型Seedance2.0引爆社媒，中銀證券表示，Seedance2.0模型能力大幅提升，推動視頻生成從「生成一段畫面」向「完成一個作品」跨越，有望大幅降低制作成本。傳統動漫製作周期長、投入高，而漫劇作為「短視頻化」輕量化產品製作門檻降低，隨著Seedance2.0等AI技術降低成本和提升效果，漫劇行業有望迎來加速發展。

　　另外，地產板塊指數回落1.4%。標普下調今年中國房地產銷售預測，由先前預期銷售額將下降5%至8%，下調至下降10%至14%，分析師在報告中表示：「這波下行趨勢已根深蒂固，唯有政府有能力消化過剩庫存。」
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004724.30+0.11　
上證指數4128.37+0.138822.02
深證成指14210.63+0.0212233.30
創業板指3320.54-0.37　
科創501471.50+0.91　
B股指數265.31+0.030.67
深證B指1250.53-0.010.56

《經濟通通訊社10日專訊》

