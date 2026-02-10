《Ａ股焦點》中科曙光升近2%，擬發行可轉債募資不超80億發展AI

中科曙光(滬:603019)公告，向不特定對象發行可轉債擬募集資金總額不超過80億元（人民幣．下同），募集資金總額扣除發行費用後用於面向人工智能的先進算力集群系統項目、下一代高性能AI訓推一體機項目、國產化先進存儲系統項目。



中科曙光今日平開後高走，現升1.92%，報92.98元。

《經濟通通訊社10日專訊》