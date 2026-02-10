《Ａ股焦點》金價下跌，黃金股走軟，曉程科技挫4.5%

金價今日下跌，但仍維持在每盎司5000美元上方。在等待本周晚些時候公布的美國關鍵就業和通脹數據之際，投資者保持謹慎。滬深黃金概念走軟，菜百股份(滬:605599)跌停，曉程科技(深:300139)挫4.5%，湖南黃金(深:002155)跌3.9%，四川黃金(深:001337)、中國黃金(滬:600916)、招金黃金(深:000506)跟挫。

《經濟通通訊社10日專訊》