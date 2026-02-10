  • 會員
10/02/2026 17:20

《中國房產》金地集團1月簽約金額12.2億元，同比大降46%

　　金地集團(滬:600383)公告稱，2026年1月公司實現簽約面積7.8萬平方米，同比下降50%；實現簽約金額12.2億元(人民幣．下同)，同比下降45.78%。此外，公司近期新增大連市馬欄啤酒廠地塊項目，佔地面積63597.29平方米，權益比例40%，土地總價7.366億元。

　　金地集團今日收跌2%，報3.44元。
《經濟通通訊社10日專訊》

