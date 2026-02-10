  • 會員
10/02/2026 11:26

《神州金融》內銀春節新鈔兌換「捲服務」，農行深圳免費送上門

　　臨近春節，內地銀行的傳統金融服務也「捲」起來，除了多家銀行都支持通過手機銀行APP預約換新鈔，部分銀行還提供「送上門」服務。據《時代財經》報道，農業銀行(01288)(滬:601288)手機銀行APP顯示，該行在深圳地區上線了「農行快e達」服務，兌換新鈔可線上預約，並由銀行負責免費派送到家，配送時間截至2月14日。

　　在申請限額及筆數方面，該行規定每人每年僅可申1筆，每筆最多可預約金額2萬元人民幣；該服務面向深圳農行個人人民幣活期一類正常銀行卡帳戶，配送僅限深圳市內，不包括深汕合作區，配送時間可選擇T+5日內。目前為推廣優惠期，暫免配送費。

　　報道引述深圳市民夏小姐表示，自己是廣東人，感覺新鈔比較喜氣，每年都會預約兌換新鈔，但送上門的還是第一次，「一部運鈔車開過來停在門口，排面直接拉滿」。

　　報道又提到，今年預約換新鈔服務十分火爆，部分地區甚至「一鈔難求」，其中招商銀行APP日前顯示，該行深圳地區的線上新鈔預約額度使用完畢，暫不提供服務，如有新鈔兌換需求，儲戶可諮詢各營業網點。

　　報道還指，有國有行客戶經理反饋，今年小面額新鈔數量較為緊張，「20元（新鈔）散客沒那麼好拿，今天我們行有客戶取了一萬塊的新鈔零錢，1塊也比較缺，其他面額還比較充足」。
《經濟通通訊社10日專訊》

