【ＡＰＥＣ】王毅：今年峰會要探討亞太共同體建設階段性目標和實施路線圖

中共中央政治局委員、外交部長王毅今日在廣州出席2026年亞太經合組織(APEC)一次高官會開幕式時表示，中方將在今年「APEC中國年」圍繞「開放、創新、合作」三大優先領域，重點推動多項工作--樹牢「一個目標」，探索「兩條路徑」，加快「三個轉型」，深化「多元合作」。



*要推動制定升級版APEC互聯互通藍圖*



王毅表示，要推動今年APEC領導人會議發表一份方向明確、內容豐富的成果文件，更堅定舉起建設亞太共同體的旗幟，探討今後一個時期亞太共同體建設的階段性目標和實施路線圖。要凝聚各方在貿易、投資、監管、產供鏈等領域合作共識，探討推動《區域全面經濟夥伴關係協定》、《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》對接融合，拓展亞太自貿區建設路徑。2014年北京會議提出的APEC互聯互通藍圖（2015－2025）已經取得重要進展，要在此基礎上尋找更多利益契合點，推動制定升級版藍圖，不斷做實做細硬聯通、軟聯通、心聯通。



*推進跨境電商、數據流動等務實合作*



王毅認為，以創新推動數字化、智能化、綠色化轉型是APEC成員經濟體新的增長點，也是實現亞太可持續發展的必由之路。要積極構建科技創新夥伴關係，打造開放創新生態。充分發揮數字技術優勢，推進跨境電商、數據流動、智慧海關等務實合作。倡導以人為本、智能向善，就人工智能賦能增長和治理規則凝聚更多共識。加快推動綠色低碳發展，圍繞清潔能源、綠色礦產、環境保護等領域提出更多合作倡議。



*加強APEC反腐敗跨境合作、中小企交流互動*



此外，要兼顧APEC成員多樣性，圍繞與發展相關的治理問題，深化多領域務實合作。延續APEC北京會議在反腐敗問題上的成果共識，加強APEC反腐敗跨境合作。針對亞太地區共同面臨的發展問題，深化財政、交通運輸、旅遊、公共衛生、人口老齡化、糧食安全等領域合作。加強成員經濟體中小企業、人力資源、婦女、青年、媒體的交流互動，便利人員往來，密切人文紐帶。

《經濟通通訊社10日專訊》