  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

10/02/2026 14:37

【ＡＩ】字節發布圖像生成模型Seedream 5.0，理解力更強、生圖更細緻

　　字節跳動今日正式發布圖像生成模型Seedream 5.0，對標Nano Banana Pro(Gemini 3 Pro Image)，目前已於字節旗下視頻編輯應用剪映、剪映海外版Capcut、字節AI創作平台小雲雀上線，在即夢AI平台則開啟灰度測試，限時免費體驗。

　　Seedream 5.0的圖像支持2K和4K分辨率輸出，2K為圖片生成直出，4K為AI增強後的分辨率。根據Capcut官網，新模型5.0的升級點為首次支持檢索生圖，對提示詞的理解準確性增強、支持更細節、精緻紋理的圖像生成，還允許用戶精確調整圖像。Seedream 4.5剛於去年12月4日上線。

　　內地智能產業媒體和創新服務平台「智東西」實際體驗並對比了Seedream 5.0與Nano Banana Pro、Seedream 4.5，發現新模型可以理解「靜謐科技感」等抽象提示詞，但最後的生成效果相比Seedream 4.5很難說有跨越式提升，其聯網搜索能力尚不穩定，生成效果升級點體現在更美觀、多樣化上。有網友調侃，新模型的進步程度僅0.09，僅相當於加了網絡搜索的Seedream 4.5。
《經濟通通訊社10日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

民眾黨前途，在柯文哲一念間

10/02/2026 08:00

大國博弈

預算前瞻 | 安永料港府2025至26財年錄5億元赤字，倡全...

09/02/2026 16:50

2026-27年度財政預算案

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區