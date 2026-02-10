  • 會員
AH股新聞

10/02/2026 15:10

【ＡＩ】阿里發布新一代圖像生成及編輯模型Qwen-Image-2.0

　　阿里巴巴今日正式發布新一代圖像生成及編輯模型Qwen-Image-2.0。目前阿里雲百煉上已開通API邀測，開發者也可直接通過Qwen Chat免費體驗新模型。

　　作為千問大模型的圖像生成模型底座，Qwen-Image-2.0集生圖和編輯於一體，在AI Arena文生圖評測中斬獲1029分，超過Seedream4.5、Flux2-Max等模型，僅次於谷歌Nano Banana Pro和GPT Image1.5。

　　Qwen-Image-2.0支持1K token的超長文字輸入和2K高分辨率，可準確渲染復雜指令，輕鬆生成專業的PPT及信息圖，質感媲美專業級攝影師；同時，千問新模型擁有極強中文漢字渲染能力，數百字的古文全文幾乎都能完全渲染在圖片中。

　　用戶也可上傳數張圖片進行編輯，生成諸如九宮格多手勢自拍、全景式人物圖像拆解、多種創意風格造型，以及詩詞配圖等。還可一句話生成杭州兩日旅遊攻略圖，寫實風格的商品海報，極為逼真的綠色叢林，4x6的多格漫畫組圖，兒童繪本圖等。
《經濟通通訊社10日專訊》

