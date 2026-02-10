【ＦＯＣＵＳ】施紀賢負隅頑抗，匯債空頭暗湧起

【FOCUS】牆倒眾人推。由工黨元老、前駐美大使文德森（Peter Mandelson）涉「淫（愛潑斯坦」案，引發的英國首相施紀賢（Keir Starmer）「用人失察」風波，正急劇向「七年換6首相」劇本發酵。盡管這位唐寧街10號主人依舊企硬，但對沖基金正加大英鎊看跌押注，債市亦如履薄冰。



*暫獲內閣力挺，月底選舉成考驗*



美國司法部月初公布逾80萬份「愛潑斯坦案」相關文件，一石激起千重浪，其中涉及文德森以及遭褫奪封號的安德魯（Andrew Mountbatten Windsor）的醜聞，手尾可謂愈來愈長。



繼份屬保守黨的前首相特拉斯（Liz Truss），周一（9日）借道賀高市早苗，寄語英國早日同現「針對失敗體制的反革命浪潮」後；極右的改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）亦稱，施紀賢這位「最無用首相」的政治生涯即將結束。就連工黨高層亦或倒戈、或跳船，包括蘇格蘭工黨領袖薩瓦爾（Anas Sarwar）呼籲施紀賢辭職，以及幕僚長、通訊主管雙雙請辭。



楚歌四起的施紀賢昨晚發表演講呼籲工黨團結，並暫獲內閣成員一致表態支持。不過，最迫在眉睫的考驗即是本月底於工黨鐵票倉大曼徹斯特Gorton及Denton兩個選區舉行的補選，最新民調顯示，由工黨把持20年的席位，極可能落入改革黨或綠黨之手。



*經濟似臨滯脹，淨支持率創新低*



更大的關卡則是5月初登場的兩年一度英國地方議會選舉，目前工黨、保守黨、綠黨、改革黨各佔34%、26%、5%、5%席位，但鑒於YouGov民調顯示施紀賢的最新淨支持率錄-57，高達75%的英國人對他持負面看法，恐大幅拖累工黨選情。



值得一提的是，盡管消費者、企業信心改善，但英國經濟似正進入滯脹－－增長近停滯（將於周四公布的第四季GDP預估料增0.1%）、通脹持續高於預期（去年3.4%）、房價反彈至歷史新高（均價首次突破30萬英鎊）、失業率四年高（5.1%）。



对沖基金正加大對英镑的看跌押注，其中兌歐元未來一個月的下跌風險相比對沖上漲風險的溢價，創去年7月以來最大漲幅。而10年期英國國債收益率昨日一度跳升至4.57%，遠高於一眾G7國家。



*唐寧街、王室政治風暴緊密交織*



跟施紀賢一樣焦頭爛額的還有英國王室，白金漢宮周一罕見發表聲明表示對「蒙巴頓溫莎行為指控的深切關注」，緊接其後王儲威廉夫婦也對持續浮現的新指控「深感憂心」。此被視作王室就聲譽受損而採取的緊急隔離措施。



不過，消息指愛潑斯坦案涉及的王室成員遠不止安德魯一人，且遭褫奪頭銜兼逐出王室居所的安德魯，一直否認相關指控，大有可能發布揭露內幕的回憶錄，恐成壓垮駱駝的最後一根稻草。而施紀賢早前敦促安德魯到美國國會作供，亦令唐寧街與王室的政治風暴緊密交織。



市場普遍預期，英國今年利息支出將超越1100億英鎊，為國防開支的兩倍。施紀賢政府為財政可持續疲於奔命之外，如今再添新政治風暴，「趁你病，攞你命」的，除了反對黨，恐還有市場大鱷。