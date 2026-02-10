  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

10/02/2026 14:35

【ＦＯＣＵＳ】施紀賢負隅頑抗，匯債空頭暗湧起

　　【FOCUS】牆倒眾人推。由工黨元老、前駐美大使文德森（Peter Mandelson）涉「淫（愛潑斯坦」案，引發的英國首相施紀賢（Keir Starmer）「用人失察」風波，正急劇向「七年換6首相」劇本發酵。盡管這位唐寧街10號主人依舊企硬，但對沖基金正加大英鎊看跌押注，債市亦如履薄冰。

*暫獲內閣力挺，月底選舉成考驗*

　　美國司法部月初公布逾80萬份「愛潑斯坦案」相關文件，一石激起千重浪，其中涉及文德森以及遭褫奪封號的安德魯（Andrew Mountbatten Windsor）的醜聞，手尾可謂愈來愈長。

　　繼份屬保守黨的前首相特拉斯（Liz Truss），周一（9日）借道賀高市早苗，寄語英國早日同現「針對失敗體制的反革命浪潮」後；極右的改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）亦稱，施紀賢這位「最無用首相」的政治生涯即將結束。就連工黨高層亦或倒戈、或跳船，包括蘇格蘭工黨領袖薩瓦爾（Anas Sarwar）呼籲施紀賢辭職，以及幕僚長、通訊主管雙雙請辭。

　　楚歌四起的施紀賢昨晚發表演講呼籲工黨團結，並暫獲內閣成員一致表態支持。不過，最迫在眉睫的考驗即是本月底於工黨鐵票倉大曼徹斯特Gorton及Denton兩個選區舉行的補選，最新民調顯示，由工黨把持20年的席位，極可能落入改革黨或綠黨之手。

*經濟似臨滯脹，淨支持率創新低*

　　更大的關卡則是5月初登場的兩年一度英國地方議會選舉，目前工黨、保守黨、綠黨、改革黨各佔34%、26%、5%、5%席位，但鑒於YouGov民調顯示施紀賢的最新淨支持率錄-57，高達75%的英國人對他持負面看法，恐大幅拖累工黨選情。

　　值得一提的是，盡管消費者、企業信心改善，但英國經濟似正進入滯脹－－增長近停滯（將於周四公布的第四季GDP預估料增0.1%）、通脹持續高於預期（去年3.4%）、房價反彈至歷史新高（均價首次突破30萬英鎊）、失業率四年高（5.1%）。

　　对沖基金正加大對英镑的看跌押注，其中兌歐元未來一個月的下跌風險相比對沖上漲風險的溢價，創去年7月以來最大漲幅。而10年期英國國債收益率昨日一度跳升至4.57%，遠高於一眾G7國家。

*唐寧街、王室政治風暴緊密交織*

　　跟施紀賢一樣焦頭爛額的還有英國王室，白金漢宮周一罕見發表聲明表示對「蒙巴頓溫莎行為指控的深切關注」，緊接其後王儲威廉夫婦也對持續浮現的新指控「深感憂心」。此被視作王室就聲譽受損而採取的緊急隔離措施。

　　不過，消息指愛潑斯坦案涉及的王室成員遠不止安德魯一人，且遭褫奪頭銜兼逐出王室居所的安德魯，一直否認相關指控，大有可能發布揭露內幕的回憶錄，恐成壓垮駱駝的最後一根稻草。而施紀賢早前敦促安德魯到美國國會作供，亦令唐寧街與王室的政治風暴緊密交織。

　　市場普遍預期，英國今年利息支出將超越1100億英鎊，為國防開支的兩倍。施紀賢政府為財政可持續疲於奔命之外，如今再添新政治風暴，「趁你病，攞你命」的，除了反對黨，恐還有市場大鱷。

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

民眾黨前途，在柯文哲一念間

10/02/2026 08:00

大國博弈

說說心理話

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區