《中國要聞》內地春節檔電影預售次日，新片總票房破1億

據燈塔專業版數據，截至今日下午2時55分，2026春節檔電影預售開啟次日，新片預售總票房突破1億元（人民幣．下同）。《飛馳人生3》、《驚蟄無聲》、《鏢人：風起大漠》位列前三名，其中，《飛馳人生3》破3400萬元，佔預售總票房的三成以上；《驚蟄無聲》破2500萬元，《鏢人：風起大漠》破1800萬元。​

《經濟通通訊社10日專訊》