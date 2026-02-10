  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

10/02/2026 17:10

【提振消費】微信信用卡還款平台上線帳單分期「國補」貼息，首批接入7家銀行

　　據《北京商報》報道，微信信用卡還款平台今日正式上線信用卡帳單分期「國補」貼息服務。農業銀行(01288)(滬:601288)、郵儲銀行(01658)(滬:601658)、浦發銀行(滬:600000)、招商銀行(03968)(滬:600036)、民生銀行(01988)(滬:600016)、光大銀行(06818)(滬:601818)、建設銀行(00939)(滬:601939)共七家銀行首批接入，用戶辦理上述銀行信用卡的帳單分期還款時，可享受1個百分點的「國補」貼息，更多銀行正在陸續接入中。

　　對於符合貼息條件的分期訂單，銀行將自動調整分期手續費或將貼息返還至帳戶，用戶無需額外申請操作。以1萬元人民幣分12期為例，在銀行分期利率折扣優惠的基礎上，疊加「國補」再減免1%利率，用戶可節省利息約50元人民幣。

　　通過微信信用卡還款平台，用戶可以同時申請多家銀行的帳單分期「國補」貼息，不同銀行的貼息額度互不佔用。根據財政部的《關於優化實施個人消費貸款財政貼息政策有關事項的通知》，每人在單個銀行機構可享受的累計財政貼息金額上限為3000元人民幣，年貼息比例為1個百分點，政策實施期限延長至2026年底。
《經濟通通訊社10日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

預算前瞻 | 安永料港府2025至26財年錄5億元赤字，倡全...

09/02/2026 16:50

2026-27年度財政預算案

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區