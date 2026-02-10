【提振消費】微信信用卡還款平台上線帳單分期「國補」貼息，首批接入7家銀行

據《北京商報》報道，微信信用卡還款平台今日正式上線信用卡帳單分期「國補」貼息服務。農業銀行(01288)(滬:601288)、郵儲銀行(01658)(滬:601658)、浦發銀行(滬:600000)、招商銀行(03968)(滬:600036)、民生銀行(01988)(滬:600016)、光大銀行(06818)(滬:601818)、建設銀行(00939)(滬:601939)共七家銀行首批接入，用戶辦理上述銀行信用卡的帳單分期還款時，可享受1個百分點的「國補」貼息，更多銀行正在陸續接入中。



對於符合貼息條件的分期訂單，銀行將自動調整分期手續費或將貼息返還至帳戶，用戶無需額外申請操作。以1萬元人民幣分12期為例，在銀行分期利率折扣優惠的基礎上，疊加「國補」再減免1%利率，用戶可節省利息約50元人民幣。



通過微信信用卡還款平台，用戶可以同時申請多家銀行的帳單分期「國補」貼息，不同銀行的貼息額度互不佔用。根據財政部的《關於優化實施個人消費貸款財政貼息政策有關事項的通知》，每人在單個銀行機構可享受的累計財政貼息金額上限為3000元人民幣，年貼息比例為1個百分點，政策實施期限延長至2026年底。

《經濟通通訊社10日專訊》