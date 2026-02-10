  • 會員
AH股新聞

10/02/2026 16:28

【數據前瞻】春節錯位，中國1月CPI漲幅料縮至0.4%，PPI跌幅收窄至1.5%

　　國家統計局將於明早公布1月CPI、PPI數據。《路透》綜合37家機構預估中值顯示，受春節錯位因素擾動，中國1月居民消費價格指數(CPI)同比漲幅料從12月的0.8%回落至0.4%；其中10家機構預估中值顯示，當月CPI環比漲幅略擴至0.3%。同時，33家機構預估中值顯示，受國際大宗商品價格上漲傳導影響，1月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比跌幅料從12月的1.9%進一步收窄至1.5%，若如此將錄得18個月最小跌幅。

　　花旗在報告中表示，今年春節偏晚是CPI最主要拖累因素，節前的季節性效應尚未完全顯現。金價同比漲幅較前月擴大，對總體CPI與核心CPI的貢獻可能進一步提升。同時，耐用消費品需求尤其是汽車消費在年初持續疲軟，但折扣幅度未明顯擴大，表明價格下行空間有限。

　　PPI方面，花旗預計，隨著有色金屬和化工產品價格回暖，PPI同比改善趨勢或將延續；此外，早前公布的採購經理人指數（PMI）也指向價格持續回升。不過，受內需驅動的水泥、鋼材等價格仍顯疲軟，在需求不振的背景下，上游價格能否順利傳導至下游仍有待觀察。

　　宏觀經濟先行指標--中國1月官方製造業PMI重陷萎縮區間，但價格指標環比上升，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數較前月分別上升3個點和1.7個點，至56.1和50.6。
《經濟通通訊社10日專訊》

