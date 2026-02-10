  • 會員
《中國要聞》工信部等五部門：加強低空裝備與低空信息通信設備研發

　　工信部等五部門發布《關於加強信息通信業能力建設　支撐低空基礎設施發展的實施意見》(下稱《實施意見》)，目標到2027年，全國低空公共航路地面移動通信網絡覆蓋率不低於90%，多元融合感知方案進一步完善成熟，低空導航服務水平持續提升，研製不少於10項信息類基礎設施標準，面向城市治理、物流運輸、文旅等領域形成一批典型低空應用場景。

　　《實施意見》提出，要提升產業供給能力。積極推進5G-A產業發展，進一步升級完善現有地面基站設施功能，加快通感融合等技術產業成熟，逐步降低設備成本。加強低空裝備與低空信息通信的融合創新與設備研發，推進5G/5G RedCap模組與低空航空器的適配驗證。探索低空通信、導航、監視功能融合模組研發，加速技術和產業成熟。

　　《實施意見》又提出，按需推進低空場景通信網絡覆蓋。面向300米（G類、W類空域）以下低空航路沿線、低空應用熱點區域，充分利用現有5G等移動通信網絡基礎設施，綜合採用波束優化、天線調整、新建基站等方式，按需推動低空移動通信網絡覆蓋。綜合應用衛星通信、地面移動通信等方式，為300米以上低空空域及偏遠地區等提供網絡覆蓋。

　　此外，要支撐構建低空智能網聯系統。發揮信息通信業能力資源和基礎設施優勢，充分利用物聯網、人工智能、雲計算、大數據等新一代信息技術，提供低空智能網聯系統建設解決方案。結合低空經濟發展需求，完善算力基礎設施供給體系，推動公共算力互聯互通，為低空管理服務提供靈活高效的算力支撐。
《經濟通通訊社10日專訊》

