華泰證券(06886)發3年期債券籌獲40億人幣超購2倍，票息1.85%

華泰證券(06886)(滬:601688)公布，2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）最終發行40億元人民幣，為規劃上限的66.7%。
該集團指，債券全部為品種一，票息1.85%，為期3年，超額認購1.96倍，而為期5年的品種二未有發行。債券承銷機構招商證券的關聯方認購2.2億元人民幣。
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票
10/02/2026 08:38
華泰證券(06886)(滬:601688)公布，2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）最終發行40億元人民幣，為規劃上限的66.7%。
該集團指，債券全部為品種一，票息1.85%，為期3年，超額認購1.96倍，而為期5年的品種二未有發行。債券承銷機構招商證券的關聯方認購2.2億元人民幣。
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON