AH股新聞

10/02/2026 08:38

華泰證券(06886)發3年期債券籌獲40億人幣超購2倍，票息1.85%

　　華泰證券(06886)(滬:601688)公布，2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）最終發行40億元人民幣，為規劃上限的66.7%。

　　該集團指，債券全部為品種一，票息1.85%，為期3年，超額認購1.96倍，而為期5年的品種二未有發行。債券承銷機構招商證券的關聯方認購2.2億元人民幣。
《經濟通通訊社10日專訊》

