  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

10/02/2026 08:38

中國國航(00753)向特定對象發行A股申請，獲上交所審核通過

　　中國國航(00753)(滬:601111)公布，有關向特定對象發行A股申請，近日收到上海證券交易所的審核意見，認為該集團向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求，獲得審核通過。

　　該集團指，發行A股尚需經中國證監會作出同意註冊決定後方可實施，最終能否獲得中證監同意及其時間均存在不確定性。
《經濟通通訊社10日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中概動向 | 比亞迪入稟美國法院挑戰特朗普關稅令

09/02/2026 19:04

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區