中國國航(00753)向特定對象發行A股申請，獲上交所審核通過

中國國航(00753)(滬:601111)公布，有關向特定對象發行A股申請，近日收到上海證券交易所的審核意見，認為該集團向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求，獲得審核通過。



該集團指，發行A股尚需經中國證監會作出同意註冊決定後方可實施，最終能否獲得中證監同意及其時間均存在不確定性。

《經濟通通訊社10日專訊》