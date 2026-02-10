東方航空(00670)2億人幣售東航供應鏈49%股權，料收益8300萬人幣

東方航空(00670)(滬:600115)公布，落實以1.99億元（人民幣．下同）出售東航供應鏈49%股權予控股股東旗下東航物流，料收益約8300萬元。



該集團指，東航供應鏈從事發動機在內的航材供應鏈服務及精密儀器運輸的專業公司，2025年中期純利1804萬元，而出售以聚焦航空主業，擬將股權出售所得款項用作日常運營。

《經濟通通訊社10日專訊》