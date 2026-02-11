【人行操作】人行：實施好適度寬鬆貨幣政策，靈活高效運用降準降息

人民銀行10日發布的2025年第四季度中國貨幣政策執行報告提出，繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準降息等多種政策工具；把握好利率、匯率內外均衡，強化預期引導，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



報告明確，加強對銀行體系流動性供求和金融市場變化的分析監測，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕。引導銀行穩固信貸支持力度，保持金融總量合理增長，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長和價格總水平預期目標相匹配。



*加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域*



在充分發揮貨幣信貸政策導向作用方面，報告提出，扎實做好金融「五篇大文章」，引導金融機構加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域，不斷提升金融服務高質量發展質效。優化科技創新和技術改造再貸款，發揮科技金融統籌推進機制作用，完善覆蓋科技創新全鏈條、全生命周期的科技金融服務體系。完善並推動綠色金融標準高效落地，積極構建和完善綠色金融產品和市場體系，推動金融機構高質量開展碳核算，支持金融機構有序參與全國碳市場建設和交易。健全民營中小企業增信制度，深入實施中小微企業金融服務能力提升工程。



*落實好一次性信用修復政策*



報告提出，持續推進養老金融體系建設，支持中國式養老事業和銀髮經濟高質量發展。推動落地各項金融支持服務消費政策，落實好一次性信用修復政策，引導更多金融資源支持提振和擴大服務消費。著力推動保障性住房再貸款等金融政策措施落地見效，完善房地產金融基礎性制度，助力構建房地產發展新模式。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》