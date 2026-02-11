  • 會員
AH股新聞

11/02/2026 09:21

《駐京專電》習近平在京看望慰問快遞小哥等基層幹部群眾

　　春節即將到來之際，國家主席習近平在北京考察並看望慰問基層幹部群眾。2月10日上午，習近平來到位於北京西城區北草廠胡同的「吾老．新街」養老服務街區，走進新街口街道父母食堂，見到在這裏休息的快遞小哥，關切詢問他們的工作和生活，為他們付出的辛勞和作出的貢獻點贊。

　　東城區隆福寺街區通過風貌保護和更新改造，打造成為多業態步行街區。習近平察看街區風貌，聽取城市更新情況介紹。他走進一家稻香村糕點店，了解糕點品類和特色，觀看糕點現場制作，希望店主把這一北京老字號傳承發展好。

　　考察期間，習近平聽取北京市委和市政府工作匯報，他強調，北京要立足城市戰略定位和京津冀協同發展，進一步樹牢高質量發展導向，在有增有減、有保有壓中推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。牽住疏解北京非首都功能這個推動京津冀協同發展的「牛鼻子」，堅持控增量和疏存量相結合、兩手抓，實現疏解和提升有機統一、相互促進。抓住北京（京津冀）國際科技創新中心擴圍的契機，加強與天津、河北的協同創新和產業協作，推動京津冀協同發展不斷走深走實。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》

【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？► 立即投票

