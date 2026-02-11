《港滬深通》港股總市值50.6萬億元，滬深102.7萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(10日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2388 312 1703 41 2883 38 H股總數

(隻) 434 16 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1063 57 - - - - 上市證券

(隻) 17513 312 - - - - 總市值

(億元) 504891 762 560399 923 465427 430 流通市值

(億元) - - 539195 693 399749 430 平均PE

(倍) 15.70 39.54 15.23 9.63 33.73 8.21 成交

百萬元 234133 1362263 1224038

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社11日專訊》