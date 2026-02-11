  • 會員
AH股新聞

11/02/2026 08:00

《神州頭條》報章頭版摘要：人行稱繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

習近平春節前夕在北京看望慰問基層幹部群眾
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中華民族傳統節日春節即將到來之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在北京考察並看望慰問基層幹部群眾，向全國人民拜年！2月9日至10日，習近平深入科創園區、養老服務街區、新春市集考察，給基層幹部群眾送上黨中央的關懷和祝福。

人行：引導銀行穩固信貸支持力度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人民銀行發布的2025年第四季度中國貨幣政策執行報告提出，繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，發揮增量政策和存量政策集成效應。把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好政策實施的力度、節奏和時機。

去年全國社會物流總額達368.2萬億元，同比增長5.1%
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國物流與採購聯合會發布的數據顯示，2025年全國社會物流總額368.2萬億元（人民幣．下同），按可比價格計算，同比增長5.1%，全年社會物流運行保持平穩態勢。其中，2025年一、二、三、四季度全國社會物流總額分別增長5.7%、5.5%、5.2%、5.0%，全年各季度物流需求增速保持穩定增長，物流對實體經濟的拉動作用強勁。


《上海證券報》

習近平春節前夕在北京看望慰問基層幹部群眾
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中華民族傳統節日春節即將到來之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在北京考察並看望慰問基層幹部群眾，向全國人民拜年！

人行：繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2月10日，中國人民銀行發布2025年第四季度中國貨幣政策執行報告。報告明確，靈活高效運用降準降息等多種政策工具，保持流動性充裕和社會融資條件相對寬鬆。

上市公司熱議再融資新政：回應了市場呼聲，堪稱「及時雨」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
歷經兩年有餘的階段性收緊後，再融資市場迎來靶向調整。2月9日，滬深北交易所同步推出一攬子再融資優化舉措，突出扶優扶科、流程簡化、嚴防風險等導向。


《證券時報》

習近平春節前夕在北京看望慰問基層幹部群眾
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中華民族傳統節日春節即將到來之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在北京考察並看望慰問基層幹部群眾，向全國人民拜年！

人行：繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人民銀行10日發布《2025年第四季度中國貨幣政策執行報告》。對於下一階段貨幣政策，《報告》提出，人行將做好逆周期和跨周期調節，提升宏觀經濟治理效能，支持「十五五」實現良好開局。繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，發揮增量政策和存量政策集成效應。

再融資新規暖風拂面，上市公司積極研究政策機遇
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2月9日，滬深北交易所同步推出優化再融資一攬子措施。多家上市公司表示，再融資在支持上市公司做優做強、促進資源優化配置等方面發揮著重要作用，新規精准適配企業發展需求，與不同類型企業的經營特點和戰略布局高度契合。

