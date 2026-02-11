《鍾之日記》汽車股跑出，恒指三連漲

2月11日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國零售數據欠佳，美股周二（10日）個別發展，惟亞洲股市今早仍造好。內地1月CPI數據弱於預期，中港股市早段表現反覆，但隨著車股跑出，帶動大市重回升軌並延續到全日收市，恒指收報27266，升83點或0.3%，三連漲，今日主板成交回落至逾2172億元。



*滬指連升三日，節前成交淡靜*



受春節錯月、國際油價變動導致能源價格降幅擴大等影響，內地1月CPI同比漲幅回落至三個月低點；核心CPI同比亦創半年低位。當月PPI儘管同比為連續第40個月處在負區間，但在有色金屬價格漲勢等支撐下，同比降幅為一年半最小。分析指出，物價溫和修復態勢沒有改變，預計2月CPI同比有望反彈。



滬指連升三個交易日，今日微升0.09%，報4131.98點，深成指則跌0.35%，創業板指挫1.08%。春節假期將至，股市延續了交投淡靜的態勢，滬深兩市全日成交額僅1.98萬億元人民幣，為去年12月25日以來首次跌落2萬億水平。



盤面上，稀土、稀缺礦產板塊領漲，北方稀土(滬:600111)收升5%。國務院總理李強9日至10日在江西贛州調研。他表示，要合理開發稀土資源，加強統籌規劃，優化產業布局，健全回收體系，提高節約集約利用水平。此外，AI芯片、半導體板塊回調。美國商務部長盧特尼克表示，英偉達「必須遵守」向中國銷售其人工智能芯片的許可條款。同時，有消息指字節跳動正自主研發AI芯片並與韓國三星電子洽談代工事宜。



*車市利好多，車股全線上升*



外電報道，歐盟宣布正式接受福士中國(Volkswagen)針對中國產純電動車提出的出口價格承諾，福士中國於安徽所生產的CUPRA Tavascan車型，未來將按照不低於最低進口價格(MIP)的規範向歐盟出口。此舉使該特定車型得以豁免歐盟早前針對中國進口純電動車所徵收的高額反補貼稅，標誌著中歐電動車貿易摩擦在特定個案上達成和解。



此外，《彭博》稱去年福特汽車全球銷量首次遜於中國電動車龍頭比亞迪(01211)。數據顯示，福特去年汽車銷量略低於440萬輛，並低於比亞迪1月公布的460萬輛全年銷量。比亞迪、小米(01810)和吉利(00175)等中國車企，正憑藉價格實惠、技術先進的電動汽車，由外國車廠手中奪取市場佔有率。比亞迪已躍升至全球銷量排行榜第六位。



今日車股全線上升，比亞迪收漲3.5%，理想汽車(02015)揚2.7%，吉利汽車升2.66%，小鵬汽車(09868)升1.9%，蔚來(09866)升1.6%。



小米汽車續迭代，新一代小米SU7預計在4月份上市。小米創辦人兼CEO雷軍透露，前段時間初代小米SU7最後一輛車下線，意味著完全停產了，又稱目前產線正在改造，為新一代小米SU7的量產做準備。小米漲4.3%，報37.1元，暫連升5日累計升幅逾9%。



*上季盈利遜預期，中芯挫超2%*



中芯國際(00981)公布業績，上季純利按年升61%至1.73億美元，差過市場預期，收入則升13%至24.89億美元，毛利率跌至19.2%，集團預計今年首季收入按季持平，毛利率繼續維持18%至20%。中芯國際今日股價承壓，收挫2.2%，報70元。



集團聯席CEO趙海軍今早在業績會上表示，2025年四季度公司實現銷售收入24.89億美元，環比增長4.5%，其中晶圓收入環比增長1.5%，銷售片數和平均單價均小幅增長，其他收入環比增長64%，主要是因為光罩在年底集中出貨。2025年公司新增了約5萬片12英寸產能，2026年還要繼續擴產，預計今年年底較去年年底，月產能增量折合12英寸晶圓約4萬片。



此外，2025年公司資本開支為81億美元，高於年初預期，主要是因為應對客戶強勁需求、外部環境變化以及設備交付時間加長。他同時指，為了努力把握在地製造需求，公司持續高投入，推動了公司收入規模的快速成長，但也給毛利率帶來很高的折舊壓力。隨著新廠走出開辦期、開始計提折舊，預計2026年公司總折舊同比增加三成左右。公司會在內部挖潛，通過努力保持高利用率和降本增效來對抗折舊壓力。



趙海軍又指，近期人工智能對於存儲的強勁需求，擠壓了手機等其他應用領域特別是中低端領域能拿到的存儲芯片供應，使得這些領域的終端廠商面臨著存儲芯片供應量不足和漲價的壓力。即使終端廠商可以通過漲價的方式來消化成本上漲的壓力，也會導致對終端產品的需求量下降。以上因素導致晶圓廠收到的中低端訂單減少，但與AI、存儲、中高端應用相關的訂單增加。



高盛對中芯長期增長持樂觀態度，認為其受惠於本地需求日益增長，以及AI相關機會。該行指出，中芯去年第四季收入勝預期，增幅亦高於管理層指引，維持公司「買入」評級，目標價134元。里昂則指，公司預期2026年全年收入增長將高於行業平均水平，資本開支指引則大致與2025年81億美元持平；予中芯「跑贏大市」評級，目標價93.3元。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。