AH股新聞

11/02/2026 10:44

《Ａ股焦點》江淮汽車揚逾5%，葛衛東、章建平妻子各10億元認購定增股票

　　江淮汽車(滬:600418)昨晚(10日)公告了非公開發行股票的結果，知名投資人葛衛東、牛散章建平的妻子方文艷各自斥資10億元(人民幣．下同)參與增發。

　　江淮汽車今早高開高走，現揚5.46%，報57.59元。

　　公告顯示，定增募資已完成，募資總額35億元，發行數量為7016.84萬股，增發價格為49.88元/股。2026年2月10日，江淮汽車收於54.61元/股，增發價格較市價折價約8.7%。

　　江淮汽車定增情況報告書顯示，本次發行對象共有8名，包括「私募大佬」葛衛東、方文艷、姚志超、深圳新思哲、中閱資本、杭州知春投資、廣發證券、財通基金等。

　　在認購對象中，葛衛東耗資約10億元認購了2004.81萬股。同時，方文艷也出資10億元認購了2004.81萬股股份。據海利生物(滬:603718)此前的公告，章建平與方文艷為夫妻關係。發行完成後，葛衛東、方文艷將並列為江淮汽車第8大股東。

　　江淮汽車此次定增募集資金在扣除相關發行費用後將全部用於高端智能電動平台開發項目。券商分析認為，在定增項目落地的背景下，尊界有望憑借轎車、MPV、SUV等多元化產品矩陣，迎來廣闊發展空間。
《經濟通通訊社11日專訊》

