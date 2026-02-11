  • 會員
11/02/2026 16:17

《中國監管》北京市消協約談華住會，涉「強制仲裁」不公平格式條款

　　據北京市市場監督管理局消息，針對華住會會員服務協議中涉嫌存在不公平格式條款的問題，北京市消費者協會對其運營方漢庭星空（上海）酒店管理有限公司進行約談，明確指出該公司相關條款中涉嫌存在排除、限制消費者主要權利的情況，損害消費者的合法權益，並要求其進行全面自查和限期整改。

　　北京市消協調查發現，華住會2025年7月18日正式生效的《華住會個人會員計劃與服務條款》第十一條第（二）項內容「若協商不成的，您同意將爭議提交至上海仲裁委員會按照該會仲裁規則進行仲裁」，存在利用格式條款不合理限制消費者主要權利的問題，涉嫌侵害消費者合法權益。《華住會個人會員計劃與服務條款》單方面限定爭議只能通過上海仲裁委員會仲裁解決，剝奪了消費者依據《中華人民共和國民事訴訟法》向人民法院提起訴訟的權利。

　　此類條款不僅限制消費者依法維權的途徑，而且破壞了公平的市場交易環境，基於上述情形，北京市消協要求華住會高度重視消費者權益保護工作，明確提出三項具體整改要求。其中包括立即整改格式條款，自約談後10個工作日內，刪除或修改協議中強制仲裁的相關內容，不得利用格式條款限制消費者依法選擇訴訟或仲裁解決消費爭議的權利。

　　北京市消協還要求華住會全面審查現有協議，確保所有條款符合相關法律法規要求，徹底清除排除或限制消費者權利的不合理內容。此外，建議企業建立消費者權益溝通機制，定期收集消費者反饋意見，保障消費者知情權與參與權。
《經濟通通訊社11日專訊》

