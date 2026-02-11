  • 會員
AH股新聞

11/02/2026 09:18

《中國監管》攜程高德接連被點名，業內專家：未來監管將凸顯預防性

　　近日，攜程因涉嫌濫用市場支配地位被立案調查；高德打車因多重問題被監管約談。《上海證券報》報道指出，節前連續釋放的監管信號，警示平台企業必須平衡商業利益與社會責任；利用算法犧牲從業者和消費者利益攫取「商業價值」的經營邏輯必須被矯治。

*高額佣金與大數據「殺熟」引監管重視*

　　「原來收費六十幾元（人民幣．下同）的路程，現在要八九十元，還一直讓加價，不然就顯示叫不到車」「平台通過算法調整價格後，運價已經很難覆蓋時間、油費和車輛損耗成本，很多時候辛苦跑一天，基本等於白忙活」「在司乘糾紛、安全事故等問題處理上，平台往往只採信乘客一方的投訴，處理流程存在推諉、響應遲緩等情況。司機的申訴渠道形同虛設，自身權益得不到有效保障」報道稱，上述問題引起了監管部門的重視。

　　報道引述雲南省旅遊民宿行業協會會長賀雙全的說法稱，一個售價800元的民宿房間，扣除攜程15%的基礎佣金、雲梯推廣費、金字塔排名費等各項費用後，實際到手不足500元，再刨除房租、人工、水電等運營成本，基本處於虧損邊緣。更讓人無奈的是，不參與這些推廣，就沒有曝光；沒有曝光，就沒有訂單；可參與了，就是「為平台打工」，陷入惡性循環。

　　另據中國旅遊協會2025年的報告數據，超過70%的酒店認為平台佣金已達到「難以承受」的水平。商戶在「參與即虧損」與「不參與即消失」的兩難中，徹底喪失了定價自主與渠道選擇的自由。消費者同樣未能幸免。復旦大學2025年3月的調研顯示，超過60%的在線旅遊用戶懷疑自己曾遭遇大數據「殺熟」，其中攜程是被點名最多的平台。

*亟待治理升級，構建監管新框架*

　　中國社會科學院財經戰略研究院研究員劉誠認為，當前平台監管以事後約談、行政處罰為主，有其現實合理性，但也反映出治理能力仍在演進之中。他表示，初期採取「包容審慎」原則，允許試錯、鼓勵多元路徑探索，符合發展規律。然而，「包容」不等於放任，一旦發現平台濫用市場支配地位、侵害用戶權益或破壞公平競爭，就必須及時啟動「回應式監管」，通過約談、責令整改、處罰等手段糾偏，守住法律底線、倫理底線和公共利益底線。

　　中央財經大學法學院副教授徐建剛則指出，對平台經濟的有效規制，是一項複雜的系統工程。它標誌著平台經濟治理，正從依賴單一、剛性的行政處罰，全面升級為融合了法律、技術、市場、行業等多重變量的「系統治理」。未來的監管趨勢將愈發凸顯預防性、協同性、精準性，核心是構建政府精準監管、市場充分競爭、企業主動合規的新框架。
《經濟通通訊社11日專訊》

