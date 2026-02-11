  • 會員
11/02/2026 11:07

【ＡＩ】機構：阿里雲中國市場份額擴大至36%，連增三季度

　　國際市場研究機構Omdia的最新數據顯示，2025年第三季度，阿里雲在中國雲市場的份額從上季度的34%提升至36%，同時，阿里雲市場份額已連續三個季度保持增長，穩居中國市場第一地位。

　　Omdia指出，AI日益成為核心雲基礎設施服務新增需求的主要驅動力。根據阿里巴巴財報，阿里雲AI相關產品收入已連續九個季度實現三位數同比增長。
《經濟通通訊社11日專訊》

