【ＡＩ】具身智能公司星海圖完成10億元B輪融資，估值達百億元

具身智能公司星海圖完成10億元（人民幣．下同）B輪融資，本輪投資方包括金鼎資本、北汽產投、碧鴻投資，PE基金正心谷資本、前海方舟和國際化基金毅峰資本，主要老股東凱輝基金、美團龍珠、今日資本、襄禾資本和高瓴創投超額或滿額追加。



截至本輪，星海圖累計融資額近30億元，估值達百億元。成為具身智能行業內，繼宇樹、智元、銀河通用之外又一只百億獨角獸，更是這四家中成立時間最短（僅約兩年半）的企業。



據介紹，星海圖於2025年8月發布G0模型，隨後在2026年1月推出其升級版G0 Plus，定位為開箱即用的VLA（視覺-語言-動作）模型。公司還開源了開放世界數據集。星海圖的輪式機器人R1 Pro還為螞蟻集團旗下靈波科技的開源具身大模型LingBot-VLA提供了硬件支持。星海圖稱，已實現訂單數千台，客戶包括全球高校、研究機構及企業。



*創始人因興趣差異離職，公司高薪廣納人才*



據《財新》報道，星海圖聯合創始人之一、清華大學交叉信息研究院助理教授許華哲已經離職。星海圖的CFO羅天奇對此表示，離職主要源於雙方在興趣點上的差異：許華哲更傾向於To C（面向消費者）的家庭應用場景，例如讓機器人做「松鼠鱖魚」；而星海圖雖不排除做C端，但現階段戰略重心在於工廠和生產力場景。



羅天奇表示，星海圖正處在與字節跳動等巨頭直接爭奪頂尖人才的戰局中，團隊規模不一定要最大，但最好的人才極為珍貴，公司近期已發出多份年薪500萬元級別的報價給頂尖博士。

《經濟通通訊社11日專訊》