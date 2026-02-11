  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

11/02/2026 11:56

【ＡＩ】具身智能公司星海圖完成10億元B輪融資，估值達百億元

　　具身智能公司星海圖完成10億元（人民幣．下同）B輪融資，本輪投資方包括金鼎資本、北汽產投、碧鴻投資，PE基金正心谷資本、前海方舟和國際化基金毅峰資本，主要老股東凱輝基金、美團龍珠、今日資本、襄禾資本和高瓴創投超額或滿額追加。

　　截至本輪，星海圖累計融資額近30億元，估值達百億元。成為具身智能行業內，繼宇樹、智元、銀河通用之外又一只百億獨角獸，更是這四家中成立時間最短（僅約兩年半）的企業。

　　據介紹，星海圖於2025年8月發布G0模型，隨後在2026年1月推出其升級版G0 Plus，定位為開箱即用的VLA（視覺-語言-動作）模型。公司還開源了開放世界數據集。星海圖的輪式機器人R1 Pro還為螞蟻集團旗下靈波科技的開源具身大模型LingBot-VLA提供了硬件支持。星海圖稱，已實現訂單數千台，客戶包括全球高校、研究機構及企業。

*創始人因興趣差異離職，公司高薪廣納人才*

　　據《財新》報道，星海圖聯合創始人之一、清華大學交叉信息研究院助理教授許華哲已經離職。星海圖的CFO羅天奇對此表示，離職主要源於雙方在興趣點上的差異：許華哲更傾向於To C（面向消費者）的家庭應用場景，例如讓機器人做「松鼠鱖魚」；而星海圖雖不排除做C端，但現階段戰略重心在於工廠和生產力場景。

　　羅天奇表示，星海圖正處在與字節跳動等巨頭直接爭奪頂尖人才的戰局中，團隊規模不一定要最大，但最好的人才極為珍貴，公司近期已發出多份年薪500萬元級別的報價給頂尖博士。
《經濟通通訊社11日專訊》

【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

因愛潑斯坦案被拉下台的第一位政客

10/02/2026 17:10

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區