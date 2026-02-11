《Ａ股外援》MSCI中國指數新納入白銀有色、安集科技等37隻股票

國際指數編制公司MSCI公布2月的季度指數評審結果，其中MSCI中國指數將納入37隻股票，並剔除16隻成份股。



MSCI官網顯示，MSCI中國指數將納入安集科技(滬:688019)、白銀有色(滬:601212)、利歐股份(深:002131)和佰維存儲(滬:688525)等37隻股票，並剔除天壇生物(滬:600161)、中國廣核(深:003816)和燕京啤酒(深:000729)等16隻股票。上述變動將於2月27日收盤後生效。



MSCI中國指數年初迄今漲幅近3%。2025年該指數大幅上漲28.1%，為2017年以來最大年度漲幅。



MSCI中國A股指數調整名單： 新增個股 新增個股 剔除個股 安集科技(滬:688019) 深信服(深:300454) 天壇生物(滬:600161) 白銀有色(滬:601212) 宏橋控股(深:002379) 燕京啤酒(深:000729) 佰維存儲(滬:688525) 岩山科技(深:002195) 中國廣核(深:003816) 藍色光標(深:300058) 香農芯創(深:300475) 福萊特(滬:601865) 盛屯礦業(滬:600711) 麥格米特(深:002851) 長城汽車(滬:601633) 中鎢高新(深:000657) 信維通信(深:300136) 廣匯能源(滬:600256) 信科移動(滬:688387) 中礦資源(深:002738) 淮北礦業(滬:600985) 東芯股份(滬:688110) 中科飛測(滬:688361) 百利天恆(滬:688506) 烽火通信(滬:600498) 邁為股份(深:300751) 雅戈爾(滬:600177) 方正科技(滬:600601) 環旭電子(滬:601231) 中科星圖(滬:688568) 萬向錢潮(深:000559) 海格通信(深:002465) 源杰科技(滬:688498) 漢馬科技(滬:600375) 恩捷股份(深:002812) 常山藥業(深:300255) 錫業股份(深:000960) 利歐股份(深:002131) 世紀華通(深:002602) 國盾量子(滬:688027) 羅博特科(深:300757)

《經濟通通訊社11日專訊》