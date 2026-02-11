《Ａ股外援》MSCI中國指數新納入白銀有色、安集科技等37隻股票

國際指數編制公司MSCI公布2月的季度指數評審結果，其中MSCI中國指數將納入37隻股票，並剔除16隻成份股。
MSCI官網顯示，MSCI中國指數將納入安集科技(滬:688019)、白銀有色(滬:601212)、利歐股份(深:002131)和佰維存儲(滬:688525)等37隻股票，並剔除天壇生物(滬:600161)、中國廣核(深:003816)和燕京啤酒(深:000729)等16隻股票。上述變動將於2月27日收盤後生效。
MSCI中國指數年初迄今漲幅近3%。2025年該指數大幅上漲28.1%，為2017年以來最大年度漲幅。
|新增個股
|新增個股
|剔除個股
|安集科技(滬:688019)
|深信服(深:300454)
|天壇生物(滬:600161)
|白銀有色(滬:601212)
|宏橋控股(深:002379)
|燕京啤酒(深:000729)
|佰維存儲(滬:688525)
|岩山科技(深:002195)
|中國廣核(深:003816)
|藍色光標(深:300058)
|香農芯創(深:300475)
|福萊特(滬:601865)
|盛屯礦業(滬:600711)
|麥格米特(深:002851)
|長城汽車(滬:601633)
|中鎢高新(深:000657)
|信維通信(深:300136)
|廣匯能源(滬:600256)
|信科移動(滬:688387)
|中礦資源(深:002738)
|淮北礦業(滬:600985)
|東芯股份(滬:688110)
|中科飛測(滬:688361)
|百利天恆(滬:688506)
|烽火通信(滬:600498)
|邁為股份(深:300751)
|雅戈爾(滬:600177)
|方正科技(滬:600601)
|環旭電子(滬:601231)
|中科星圖(滬:688568)
|萬向錢潮(深:000559)
|海格通信(深:002465)
|源杰科技(滬:688498)
|漢馬科技(滬:600375)
|恩捷股份(深:002812)
|常山藥業(深:300255)
|錫業股份(深:000960)
|利歐股份(深:002131)
|世紀華通(深:002602)
|國盾量子(滬:688027)
|羅博特科(深:300757)
《經濟通通訊社11日專訊》
【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？► 立即投票