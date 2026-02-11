  • 會員
AH股新聞

11/02/2026 08:42

《Ａ股外援》MSCI中國指數新納入白銀有色、安集科技等37隻股票

　　國際指數編制公司MSCI公布2月的季度指數評審結果，其中MSCI中國指數將納入37隻股票，並剔除16隻成份股。

　　MSCI官網顯示，MSCI中國指數將納入安集科技(滬:688019)、白銀有色(滬:601212)、利歐股份(深:002131)和佰維存儲(滬:688525)等37隻股票，並剔除天壇生物(滬:600161)、中國廣核(深:003816)和燕京啤酒(深:000729)等16隻股票。上述變動將於2月27日收盤後生效。

　　MSCI中國指數年初迄今漲幅近3%。2025年該指數大幅上漲28.1%，為2017年以來最大年度漲幅。
 

MSCI中國A股指數調整名單：
新增個股新增個股剔除個股
安集科技(滬:688019)深信服(深:300454)天壇生物(滬:600161)
白銀有色(滬:601212)宏橋控股(深:002379)燕京啤酒(深:000729)
佰維存儲(滬:688525)岩山科技(深:002195)中國廣核(深:003816)
藍色光標(深:300058)香農芯創(深:300475)福萊特(滬:601865)
盛屯礦業(滬:600711)麥格米特(深:002851)長城汽車(滬:601633)
中鎢高新(深:000657)信維通信(深:300136)廣匯能源(滬:600256)
信科移動(滬:688387)中礦資源(深:002738)淮北礦業(滬:600985)
東芯股份(滬:688110)中科飛測(滬:688361)百利天恆(滬:688506)
烽火通信(滬:600498)邁為股份(深:300751)雅戈爾(滬:600177)
方正科技(滬:600601)環旭電子(滬:601231) 
中科星圖(滬:688568)萬向錢潮(深:000559) 
海格通信(深:002465)源杰科技(滬:688498) 
漢馬科技(滬:600375)恩捷股份(深:002812) 
常山藥業(深:300255)錫業股份(深:000960) 
利歐股份(深:002131)世紀華通(深:002602) 
國盾量子(滬:688027)  
羅博特科(深:300757)  



《經濟通通訊社11日專訊》

