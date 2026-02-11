  • 會員
AH股新聞

11/02/2026 14:25

【數據解讀】春節錯月致內地1月CPI三個月低，物價溫和修復態勢未改

　　據《路透》發布分析，受春節錯月、國際油價變動導致能源價格降幅擴大等影響，中國1月CPI（消費者價格指數）同比漲幅回落至三個月低點；扣除食品和能源的核心CPI同比亦創半年低位。當月PPI儘管同比為連續第40個月處在負區間，但在有色金屬價格漲勢等支撐下，同比降幅為一年半最小。

　　從環比看，CPI為連續第二個月上漲，核心CPI為半年高點，PPI漲幅則創28個月高位。分析人士指出，物價溫和修復態勢沒有改變，預計2月CPI同比有望反彈；目前通脹對貨幣政策預期暫不構成影響，支持性貨幣政策可期。

*澳新銀行：維持二季度降準降息預期*

　　中國2025年農曆春節較早、落在1月，2026年春節則落在2月中旬。通常居民會在春節期間集中採購食品等，推動相關商品價格出現季節性上漲。澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬評價稱：「春節錯位效應導致CPI漲幅回落，有色金屬等價格支持PPI進一步復甦，」他指出，由於今年春節假期需求主要落在2月，1月CPI因高基數而回落，預計2月CPI同比可能在1.5%以上；總體上價格回升仍維持緩慢態勢，預計二季度有機會看到PPI轉正。

　　「通脹對貨幣政策預期目前不構成影響，維持二季度降準降息預期。」邢兆鵬表示。
《經濟通通訊社11日專訊》

【你點睇？】黎智英國安案判囚廿年，你點睇判刑結果？你認為西方啟動談判的可能性如何？► 立即投票

