  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

11/02/2026 16:22

《ＡＰＥＣ》APEC第一次高官會結束，外交部：全面啟動各領域合作

　　外交部發言人林劍今日在記者會介紹2026年亞太經合組織（APEC）第一次高官會情況。

　　林劍表示，2月1日至10日，APEC第一次高官會及相關會議在廣東省廣州市舉行。這是中國擔任APEC東道主舉辦的首場正式活動，全面啟動各領域合作，為11月舉行的領導人非正式會議積累成果。中共中央政治局委員、外交部長王毅出席會議開幕式並致辭。會議期間共舉辦高官會、委員會、工作組會以及研討會等55場會議和活動，來自各成員經濟體及APEC秘書處、觀察員、工商咨詢理事會等1400餘名代表與會。

　　王毅深入闡釋中國對亞太合作的政策主張，倡導建設繁榮穩定的亞太、開放融通的亞太、普惠包容的亞太、和衷共濟的亞太，努力開創區域合作新篇章。王毅並全面介紹2026年APEC「中國年」主要的成果設想，鼓勵各方聚焦建設亞太共同體的總體目標，推進亞太自貿區進程，完善互聯互通網絡，推動數字化、智能化、綠色化轉型，深化反腐敗、財政、交通等各領域務實合作，號召各方共同努力，向11月APEC領導人會議提交一份沉甸甸的成果清單。

　　與會各方圍繞「建設亞太共同體，促進共同繁榮」這一主題和「開放、創新、合作」三大優先領域進入進行深入討論，圍繞中方提出的領導人會議成果設想交換意見、積累共識，提出一系列倡議和工作計劃。各方高度讚賞中方對亞太區域合作的堅定承諾，表示將積極支持中方辦會，攜手努力推動APEC「中國年」取得豐碩成果，為亞太地區發展與繁榮作出更大貢獻。
《經濟通通訊社11日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區