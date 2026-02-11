《ＡＰＥＣ》APEC第一次高官會結束，外交部：全面啟動各領域合作

外交部發言人林劍今日在記者會介紹2026年亞太經合組織（APEC）第一次高官會情況。



林劍表示，2月1日至10日，APEC第一次高官會及相關會議在廣東省廣州市舉行。這是中國擔任APEC東道主舉辦的首場正式活動，全面啟動各領域合作，為11月舉行的領導人非正式會議積累成果。中共中央政治局委員、外交部長王毅出席會議開幕式並致辭。會議期間共舉辦高官會、委員會、工作組會以及研討會等55場會議和活動，來自各成員經濟體及APEC秘書處、觀察員、工商咨詢理事會等1400餘名代表與會。



王毅深入闡釋中國對亞太合作的政策主張，倡導建設繁榮穩定的亞太、開放融通的亞太、普惠包容的亞太、和衷共濟的亞太，努力開創區域合作新篇章。王毅並全面介紹2026年APEC「中國年」主要的成果設想，鼓勵各方聚焦建設亞太共同體的總體目標，推進亞太自貿區進程，完善互聯互通網絡，推動數字化、智能化、綠色化轉型，深化反腐敗、財政、交通等各領域務實合作，號召各方共同努力，向11月APEC領導人會議提交一份沉甸甸的成果清單。



與會各方圍繞「建設亞太共同體，促進共同繁榮」這一主題和「開放、創新、合作」三大優先領域進入進行深入討論，圍繞中方提出的領導人會議成果設想交換意見、積累共識，提出一系列倡議和工作計劃。各方高度讚賞中方對亞太區域合作的堅定承諾，表示將積極支持中方辦會，攜手努力推動APEC「中國年」取得豐碩成果，為亞太地區發展與繁榮作出更大貢獻。

《經濟通通訊社11日專訊》