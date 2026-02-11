《神州金融》人行：即使部分存款轉向理財、資管產品，最終會回流到銀行體系

2025年三季度，內地居民存款增速高位有所回落，各方關注增多，出現了一些關於銀行存款「流失」的探討。



2月10日，人民銀行發布《2025年第四季度中國貨幣政策執行報告》，對近期居民儲蓄存款分流現象做出回應。



在題為「從資管產品與銀行存款的合併視角看流動性總量」的專欄3中，人行表示，如果居民將存款轉化為資管產品，這些資管產品投向同業存款和存單，會直接增加非銀機構在銀行的存款，若投向其他底層資產，最終也會轉化為企業和相關機構的存款，從歸宿上看，最終會回流到銀行體系。



人行指出，近年來，資管產品和銀行表內存款增速大體上呈現「此消彼長」的態勢。2024年以來，存款利率持續下行，一年期定期存款掛牌利率累計下降0.5個百分點，而具有類存款特徵的現金管理類理財產品同期收益率仍整體高於銀行存款利率，其他資管產品收益率水平比現金管理類理財更高。在此背景下，住戶和企業資產配置更多轉向理財、基金等資管產品，從住戶和企業募集的資管資金增速持續上升。2025 年末，80%以上的資管產品投向固定收益類資產，新增資產主要集中於同業存款和存單。



人行表示，總的來說，隨著中國金融市場不斷深化，直接融資加快發展，融資渠道更加豐富，居民儲蓄資產在銀行存款與資管產品等金融資產之間的配置與選擇會更加多元，這更多會直接影響銀行負債端結構，但不直接等價於整個金融體系和實體經濟的流動性狀況也會隨之發生類似較大的變化。當前社會融資環境持續較為寬鬆，金融支持實體經濟力度穩固，將形式更為多元化的資產、負債合併觀察，有利於更好全面評估實際貨幣金融條件。

《經濟通通訊社11日專訊》