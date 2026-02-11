【ＡＩ】中國聯通旗下公司等成立數智科技公司，含智能機器人研發業務

愛企查App顯示，近期，浙江益普數智科技有限公司成立，法定代表人為靳鵬，註冊資本為1000萬元人民幣，經營範圍包括智能機器人的研發、新材料技術研發、人工智能應用軟件開發等。股東信息顯示，該公司由北京益普華安科技有限公司、中國聯合網絡通信有限公司旗下聯通智網科技股份有限公司等共同持股。

《經濟通通訊社11日專訊》