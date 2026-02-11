《Ａ股行情》滬綜指低開0.1%，人行稱繼續實施好適度寬鬆貨幣政策

人行最新發布的貨幣政策執行報告承諾繼續實施「適度寬鬆」貨幣政策，並把促進經濟穩定增長與物價合理回升作為核心考量。報告強調，將根據國內外金融形勢，靈活高效運用降準、降息等多種政策工具，保持流動性充裕。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.1%，報4124.43點，深成指低開0.17%，創業板指低開0.24%。



報告並稱未來人行將常態化開展國債買賣操作，關注長期殖利率的變化，靈活把握操作規模。繼續擴大存款保險基金、金融穩定保障基金積累，探索建立後備融資機制；引導更多金融資源支持提振和擴大服務消費。



人行今日進行785億元(人民幣．下同)7天期逆回購，還進行4000億元14天期逆回購。公開市場今日有750億元逆回購到期，即今日淨投放4035億元。



另外，國務院總理李強9日至10日在江西贛州調研。他在與稀土企業、科研機構負責人座談時表示，稀土在發展先進製造業、推動綠色低碳轉型等方面的重要價值日益凸顯；要合理開發稀土資源，加強統籌規劃，優化產業布局，健全回收體系，提高節約集約利用水平。稀土磁鐵板塊開盤跌多升少。

《經濟通通訊社11日專訊》