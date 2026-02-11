  • 會員
11/02/2026 11:36

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.2%，創業板指跌近1%，傳媒娛樂股回吐

　　內地1月CPI同比上漲0.2%，增幅遜於預期的0.4%，並較12月回落0.6個百分點，創三個月新低。核心CPI同比漲0.8%，創半年低。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，CPI同比漲幅有所回落，主要是春節錯月影響及國際油價變動導致能源價格降幅擴大。另外，1月PPI同比下降1.4%，降幅小於預期的1.5%，比12月收窄0.5個百分點，並創一年半最小降幅。

　　數據好壞參半，滬綜指今早開低後上行，在半日升0.2%報4137.55點，其餘指數均下跌，深成指跌0.07%，創業板指軟0.91%。滬深兩市半日成交額12988（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交回落6.8%。

　　李強赴江西調研稀土業，要求合理開發稀土資源，優化產業布局，稀缺資源板塊向好，章源鎢業(深:002378)漲停，北方稀土(滬:600111)漲6%。

　　傳媒娛樂股回吐，橫店影視(滬:603103)等多股跌停，橫店影視之前走出4日3漲停走勢，針對近期股價異動，公告稱，截至目前橫店影視共投資出品《飛馳人生3》、《熊出沒．年年有熊》、《星河入夢》三部春節檔電影，公司均為參投方且投資比例較低，另外其市場票房尚存在不確定性。目前公司剩餘外部流通盤較小，可能存在非理性炒作風險。
《經濟通通訊社11日專訊》

