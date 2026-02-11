《Ａ股行情》滬綜指收市微升0.09%三連升，兩市成交不足2萬億

受春節錯月、國際油價變動導致能源價格降幅擴大等影響，內地1月CPI同比漲幅回落至三個月低點；核心CPI同比亦創半年低位。當月PPI儘管同比為連續第40個月處在負區間，但在有色金屬價格漲勢等支撐下，同比降幅為一年半最小。分析指出，物價溫和修復態勢沒有改變，預計2月CPI同比有望反彈。



滬指連升三個交易日，今日小幅收升0.09%，報4131.98點，深成指則跌0.35%，創業板指挫1.08%。春節假期將至，股市延續了交投淡靜的態勢，滬深兩市全日成交額僅1.98萬億元(人民幣．下同)，為去年12月25日以來首次跌落2萬億水平。



盤面上，稀土、稀缺礦產板塊領漲，北方稀土(滬:600111)收升5%。國務院總理李強9日至10日在江西贛州調研。他表示，稀土在發展先進製造業、推動綠色低碳轉型等方面的重要價值日益凸顯；要合理開發稀土資源，加強統籌規劃，優化產業布局，健全回收體系，提高節約集約利用水平。



此外，AI芯片、半導體板塊回調。美國商務部長盧特尼克表示，英偉達「必須遵守」向中國銷售其人工智能芯片的許可條款。同時，有消息指字節跳動正自主研發AI芯片並與韓國三星電子洽談代工事宜。知情人士並透露，字節逆今年在AI相關採購方面投入超1600億元，其中逾半資金將用於購買包括H200在內的英偉達芯片、以及推進自研芯片項目。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4713.82 -0.22 上證指數 4131.98 +0.09 8226.08 深證成指 14160.93 -0.35 11616.40 創業板指 3284.74 -1.08 科創50 1455.11 -1.11 B股指數 266.39 +0.41 1.12 深證B指 1250.62 +0.01 0.47

《經濟通通訊社11日專訊》