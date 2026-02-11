  • 會員
11/02/2026 09:50

《Ａ股焦點》趙海軍預計今年月產能增量折合12英寸晶圓約4萬片，中芯AH仍挫

　　中芯國際(00981)(滬:688981)聯席CEO趙海軍今早在業績會上表示，2025年四季度公司實現銷售收入24.89億美元，環比增長4.5%，其中晶圓收入環比增長1.5%，銷售片數和平均單價均小幅增長，其他收入環比增長64%，主要是因為光罩在年底集中出貨。2025年公司新增了約5萬片12英寸產能，2026年還要繼續擴產，預計今年年底較去年年底，月產能增量折合12英寸晶圓約4萬片。

　　此外，2025年公司資本開支為81億美元，高於年初預期，主要是因為應對客戶強勁需求、外部環境變化以及設備交付時間加長。他同時指出，為了努力把握在地製造需求，公司持續高投入，推動了公司收入規模的快速成長，但也給毛利率帶來很高的折舊壓力。隨著新廠出開辦期開始計提折舊，預計2026年公司總折舊同比增加三成左右。公司會在內部挖潛，通過努力保持高利用率和降本增效來對抗折舊壓力。

*AI對存儲的強勁需求，擠壓手機等中低端芯片供應*

　　趙海軍指，近期，人工智能對於存儲的強勁需求，擠壓了手機等其他應用領域特別是中低端領域能拿到的存儲芯片供應，使得這些領域的終端廠商面臨著存儲芯片供應量不足和漲價的壓力。即使終端廠商可以通過漲價的方式來消化成本上漲的壓力，也會導致對終端產品的需求量下降。以上因素導致晶圓廠收到的中低端訂單減少，但與AI、存儲、中高端應用相關的訂單增加。

　　中芯國際AH股今日均低開，A股現跌1.94%，報113.95元人民幣；H股挫3.49%。
《經濟通通訊社11日專訊》

